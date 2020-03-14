رياضة | عاجل.. قرارات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة المصري لمكافحة فيروس كرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرارات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة المصري لمكافحة فيروس كرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرلرات بخصوص الإجرائات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجائت القرارات كالأتي :

1)اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

2)الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

1_تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2_توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة.صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

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3- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

4_التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5_نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6-تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7_تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8_انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .