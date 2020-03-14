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التعاون يمدد إجازة لاعبيه بعد تعليق النشاط الرياضي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة نادي التعاون منح اللاعبين إجازة يومين بعد قرار تعليق الأنشطة والأحداث الذي أصدرته وزارة يوم السبت.

وكان من المفترض أن يبدأ التعاون استعداداته لملاقاة الفيصلي ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس للمحترفين، قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي في السعودية.

ويحتل التعاون الذي حقق الفوز على أهلي جدة الأسبوع الماضي، المركز السادس في الترتيب برصيد 32 نقطة.

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