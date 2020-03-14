شكرا لقرائتكم التعاون يمدد إجازة لاعبيه بعد تعليق النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة نادي التعاون منح اللاعبين إجازة يومين بعد قرار تعليق الأنشطة والأحداث الرياضية الذي أصدرته وزارة الرياضة السعودية يوم السبت.
وكان من المفترض أن يبدأ التعاون استعداداته لملاقاة الفيصلي ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتم تعليق النشاط الرياضي في السعودية.
ويحتل التعاون الذي حقق الفوز على أهلي جدة الأسبوع الماضي، المركز السادس في الترتيب برصيد 32 نقطة.
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