شكرا لقرائتكم إصابة رئيس الاتحاد الصربي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم يوم السبت أن رئيسه سلافيشا كوكيزا (42 عاماً) أصيب بفيروس كورونا.
وذكر الاتحاد الصربي عبر موقعه على الإنترنت: ثبت أن عينة سلافيشا كوكيزا إيجابية ويخضع للفحص الطبي وهو في حالة جيدة، ونتمنى له التعافي سريعا ونناشد كل الأندية والرياضيين التعامل بمسؤولية للتقليل من أضرار وباء كورونا.
والدوري الصربي من المسابقات القليلة في أوروبا التي لم تتأجل أو تلغى مبارياتها حتى الآن رغم أن مباريات يوم السبت تلعب بدون جماهير بقرار حكومي صدر يوم الجمعة.
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