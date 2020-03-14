اجتماع للأندية الإنكليزية وسط تفاوت بشأن الخطوة المقبلة

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كشفت تقارير صحافية إنكليزية السبت ان أندية الدوري الممتاز لكرة القدم ستعقد اجتماعا الخميس المقبل للبحث في مصير البطولة بعد تعليق منافساتها حتى مطلع نيسان/أبريل بسبب فيروس كورونا المستجد، وسط آراء متفاوتة بشأن ما يجدر القيام به.

ونقلت شبكة "سكاي" المالكة لحقوق بث البريمرليغ ان ممثلين لأنديته الـ20 سيعقدون "اجتماعا طارئا الخميس لوضع الخطط لما تبقى من الموسم".

وأشارت الى ان موعد الاجتماع حدد ربطا بآخر سيعقده الاتحاد القاري للعبة (ويفا) الثلاثاء، يخصصه لبحث مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ)، إضافة الى بطولة كأس أوروبا 2020 للمنتخبات، والمقررة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو المقبلين.

وفرض فيروس "كوفيد-19" تأثيره على مختلف الأحداث الرياضية حول العالم، وأدى الى شلل شبه كامل في كرة القدم الأوروبية، لاسيما في البطولات الوطنية الخمس الكبرى التي أعلنت تباعا تعليق المنافسات.

وبقيت بطولة إنكلترا الوحيدة التي لم تعلن أي تعديل في جدولها أو لجهة منع المشجعين من الحضور، الى ان قررت الجمعة تعليق المباريات بالكامل حتى الرابع من نيسان/أبريل المقبل في درجاتها الأربع.

وأتت الخطوة بعد تسجيل إصابات بفيروس "كوفيد-19" لدى مدرب فريق أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا ولاعب تشلسي كالوم هادسون-أودوي.

وبحسب التقارير، تتفاوت آراء الأندية بشأن ما سيكون عليه مصير الدوري، بين دعوات لاستكماله من حيث توقف، وأخرى تدعو لإلغائه.

ونقلت "سكاي" عن مصدر في أحد أندية الدوري الممتاز إشارته الى "وجود فرصة بنسبة 75 بالمئة لعدم استكمال هذا الموسم".

من جهتها، نقلت صحيفة "ذا تايمز" عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم غريغ كلارك اعتقاده انه بات من الصعوبة بمكان استكمال الدوري الممتاز. وطرحت الصحيفة سيناريوهات دراماتيكية بحال حصول ذلك، تشمل تكبّد الأندية خسائر مالية ضخمة، وصولا الى احتمال حرمان ليفربول من التتويج بلقب ينتظره منذ ثلاثين عاما.

وكتبت نائبة رئيس نادي وست هام كارين برايدي مقالا في صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، تقدمت فيه بـ"اعتذار" من ليفربول لأنه سيحرم من اللقب، مشددة على ضرورة إلغاء الدوري والتحضير لموسم 2020-2021.

وأضافت "لا يمكننا تفادي احتمال ان كل مستويات رابطة +اي أف أل+ (الدرجات الثلاث الدنيا في بطولة إنكلترا)، إضافة الى الدوري الممتاز، يجب ان يتم إلغاؤها، وان يعتبر هذا الموسم لاغيا لأن اللاعبين لا يمكنهم اللعب، والمباريات لا يمكن ان تقام".

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وأشارت شبكة "سكاي" الى ان مسؤولي بعض الأندية يرون إمكانية لاستئناف المباريات في الرابع من نيسان/أبريل، لكن آخرين يرون انه من الواقعية بمكان بدء التحضير لعدم إقامة أي مباريات في الدوري الممتاز قبل انطلاق موسم 2020-2021 في آب/أغسطس المقبل.

- "مباريات كرة القدم ليست مهمة" -

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني (57 نقطة من 28 مباراة)، ويبدو أقرب من أي وقت لإحراز لقبه الأول في البطولة منذ 1990.

وتوجه مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب برسالة الى مشجعيه ليل الجمعة، دعاهم فيها الى اتخاذ كل التدابير الممكنة للوقاية من الفيروس.

وكتب في الرسالة التي نشرت على الموقع الالكتروني للنادي "لا أعتقد ان هذه لحظات يجب ان تكون خلالها أفكار مدرب كرة قدم ذات أهمية، لكنني أفهم ان المشجعين يريدون ان يسمعوا موقفا من النادي".

وتابع "قبل أي أمر آخر، علينا القيام بكل ما يلزم لحماية بعضنا البعض (...) قلت سابقا إن كرة القدم تبدو الأهم بين أمور غير ذات أهمية. اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق".

وتابع "بالتأكيد لا نريد ان نلعب مباريات أمام مدرجات فارغة، ولا نريد ان يتم تعليق المباريات والمسابقات، لكن اذا كان القيام بذلك يساعد في بقاء الأفراد بصحة سليمة، ولو حتى فرد واحد، نقوم بذلك بلا تردد".

وكان ليفربول قد خاض قبل أقل من 48 ساعة على قرار التعليق، لقاء إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي توج بطلا لها الموسم الماضي. وخسر ليفربول الأربعاء على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 بعد التمديد (1-صفر في الوقت الأصلي)، لكنه خرج من المسابقة نظرا لخسارته بنتيجة صفر-1 ذهابا في مدريد.

وأقيمت المباراة على ملعب "أنفيلد" أمام مدرجات مكتظة بالمشجعين.

وتابع كلوب في رسالته "لا أحد منا يعرف في هذه اللحظة ما ستكون عليه النتيجة النهائية (بشأن مستقبل الدوري الإنكليزي)، لكن كفريق نحن على اقتناع بأن السلطات ستتخذ القرارات بناء على رأي سليم وأخلاقية".

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