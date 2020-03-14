إرجاء مباريات بطولة الأندية العربية بسبب فيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم السبت تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد الذي يتخذ من الرياض مقرا له، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، "نظرا للمستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمي فيروس كورونا وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع، فقد تقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وأوضح ان هذا الإرجاء سيكون "حتى إشعار آخر".

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وأتى القرار عشية مباراة الإياب للدور نصف النهائي بين الرجاء البيضاوي المغربي وضيفه الإسماعيلي المصري (صفر-1 ذهابا)، بينما كان من المقرر ان يلتقي الإثنين الاتحاد والشباب السعوديين في ذهاب الدور ذاته.

وأتى إعلان الاتحاد العربي في يوم أعلنت السلطات السعودية والمغربية تعليق النشاطات الرياضية بالكامل حتى إشعار آخر، بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بأكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم، وأدى الى تعليق العديد من الأحداث الرياضية في مختلف دول العالم.

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