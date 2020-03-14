تعليق النشاطات الرياضية في المغرب حتى إشعار آخر بسبب كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية السبت سلسلة إجراءات في إطار مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

وأوردت الوزارة في بيان انه تقرر إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية "حتى إشعار آخر".

وأتى ذلك بعيد وقت وجيز من إعلان الاتحاد المحلي لكرة القدم وقف نشاطات اللعبة في البلاد حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان على الموقع الالكتروني للاتحاد "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وسبق للمغرب ان أعلن في وقت سابق هذا الشهر، تعليق بعض الأحداث الثقافية والرياضية وإقامة مباريات كرة القدم من دون جمهور.

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وأودى فيروس "كوفيد-19" حتى صباح السبت بحياة ما لا يقلّ عن 5402 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

وقرر المغرب تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين من وإلى فرنسا واسبانيا والجزائر وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا الذي بلغ عدد المصابين به في المغرب حتى السبت 17 شخصا، بينهم سيدة توفيت ومريض واحد أعلن شفاؤه.

وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد الى تعليق العديد من الأحداث الرياضية حول العالم، بعد اللجوء بداية الى إقامتها من دون مشجعين.

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