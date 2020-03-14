شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. تأجيل البطولة الإفريقية للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى للجودو تأجيل منافسات البطولة الإفريقية التى كان مقرر إقامتها بالمغرب أبريل المقبل بسبب تعليق الأنشطة الرياضية هناك على خلفية انتشار فيروس كورونا

وقرر الاتحاد الأفريقى إقامة البطولة فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ يونيو القادم ، و تأتى أهمية البطولة فى كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.

كان الاتحاد المصرى للجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، أرسل طلباً إلى الاتحادين الأفريقى والدولى للعبة، يطلب فيها استضافة البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 19 أبريل المقبل، فى ظل تعليق الأنشطة الرياضية بالمغرب فى الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.

أكد مطيع فخر الدين أن المغرب قامت بإلغاء الكثير من البطولات خلال الفترة الأخيرة بسبب الكورونا، فتم مخاطبة الاتحاد الدولى للجودو لإخطاره باستعداد مصر باستضافة البطولة الأفريقية، والمؤهلة للأولمبياد، والتى تدخل ضمن الرانك العالمى.

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