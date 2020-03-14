شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات للدوري الإنجليزي بعد «أزمة كورونا»: ليفربول قد يخسر اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الدوري الإنجليزي، كبقية الدوريات الأوروبية، أزمة عاصفة بعد انتشار فيروس كورونا وإصابة المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا ولاعب تشيلسي كالوم هادسون أودوي، وظهور أعراضه على عدد من لاعبي ليستر سيتي وحارس بورنموث أرتور بوروتس، بالإضافة إلى دخول العديد من فرق البريمرليج في عزل اختياري كإجراء احترازي بعد اختلاط بعض أعضائهم بمصابين.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الجمعة، بعد اجتماع ضم جميع أعضائها، عن تعليق البطولة حتى 4 إبريل القادم، على أن يتم تقييم الأوضاع بنهاية المدة المطروحة، فيما تنتظر أندية البريميرليج عقد اجتماع آخر بينهم، الخميس القادم، لمناقشة مستقبل المسابقة في ضوء القرارات المنتظرة من الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع الثلاثاء لبحث مصير جميع البطولات المحلية والأوروبية، ومن ضمنها يورو 2020.

وطرحت الصحف البريطانية خلال الساعات الماضية عدة سيناريوهات فيما يتعلق بمصير الموسم الجاري للبريميرليج، إذ أشارت إلى أن السيناريو الأول هو اتخاذ قرار بإلغاء الموسم في حال استمرت الأمور على هذا الوضع حتى الصيف، إذ سيكون حينها من المستحيل استكمال الموسم قبل بداية الموسم الجديد، وهو ما طالبت به بالفعل نائبة رئيس نادي وست هام كارين برادي، التي ترى أن هذا هو الحل الأمثل، إلا أن عدة مشكلات قد تنتج عنه ومنها ضياع اللقب من ليفربول الذي يبقى على بعد نقاط قليلة من حسمه رسميًا، كذلك سيثير تساؤلات حول هوية المتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين إلى الدرجة الأدنى.

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أما السيناريو الثاني فهو مد الموسم في حال تمكن المسابقة من الاستئناف بعد 3 إبريل، خاصة إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل يورو 2020 للعام المقبل للسماح باستكمال الدوريات المحلية في أوروبا، إلا أن هذا السيناريو يعتمد على مدى سرعة احتواء الفيروس للسماح باستئناف الأنشطة الرياضية.

السيناريو الثالث الذي طرحته الصحف البريطانية هو إنهاء الموسم على الوضع الذي هو عليه الآن، ما يعني تتويج ليفربول بالبطولة، وهو ما قد لا يلقي أي معارضة في ظل اعتبار الجميع الأمر مسألة وقت فحسب ليحسم الريدز اللقب لصالحه، إلا أن الأزمة ستتمثل في صراع الهبوط والمقاعد الأوروبية، إذ سينتج عن هذا القرار تبعات اقتصادية ضخمة بالنسبة للفرق المعنية لذا فربما من المستبعد أن يتقبله متذيلو جدول الترتيب وكذلك الأندية التي تصارع على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

السيناريو الرابع المطروح حاليًا في إنجلترا هو زيادة عدد أندية البريميرليج، بتصعيد فريقين من دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب» إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإلغاء الهبوط لهذا الموسم، مع إلغاء الموسم ككل، لكن هذا السيناريو أيضًا قد يشهد معارضة من أندية الـ«تشامبيونشيب» لفكرة صعود الفريقين المتصدرين حاليًا ليدز يونايتد ووست بروميتش (الذي يلعب ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي) ودون استكمال المسابقة.

وستكون كل هذه السيناريوهات مطروحة على الطاولة، وربما سيناريوهات أخرى أيضًا خلال الاجتماع المنتظر الخميس القادم.