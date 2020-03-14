شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا يحاربون كورونا: الكالتشيو والبريميرليج الأكثر معاناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أيام قليلة ماضية فقط، كان يحارب هؤلاء على أرض الملعب للفوز بمباراة أو للمنافسة على لقب تحت أنظار عشرات الآلاف في المدرجات والعشرات من اللاعبين والإداريين والمدربين على العشب الأخضر وحوله، فقط ليجدوا أنفسهم اليوم وحيدين في عزلة يحاربون شيئًا غير مرئى بالنسبة لهم، فيروس يحمل اسم «كورونا» قلب العالم رأس على عقب.

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إيطاليا، التي أصبحت إحدى بؤر الوباء، شهدت إصابة العديد من اللاعبين، إذ أعلن إصابة كل من مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني وخماسي نادي سامبدوريا عمر كولي وألبين إكدال وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي ومانولو جابياديني، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من فيورنتينا هم دوشان فلاهوفيتش وباتريك كوتروني وجيرمان بيزيلا.

أما إنجلترا، فتم الكشف عن إصابة مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، بجانب لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي، و4 لاعبين من ليستر سيتي لم يتم الإعلان عن أسمائهم، وكذلك لاعب من إيفرتون لم يعلن عن اسمه، فيما دخل حارس بورنموث أرتور بوروتس في عزل اختياري بعد ظهور بعد الأعراض عليه، وهو ما فعله أيضًا بنجامين ميندي، ظهير مانشستر سيتي، بعد مخالطته لأحد أقاربه الذي ثبتت إصابته.

وأعلن أيضًا إصابة الدولي الكوري الجنوبي سوك هيون جوك، لاعب تروا الفرنسي، بالفيروس، في الوقت الذي أصبح فيه لوكا كيليان، لاعب بادربورن، أول لاعب في الدوري الألماني يصاب بـ«كورونا»، بينما شهد دوري الدرجة الثانية الألماني إصابة لاعبي هانوفر جانيس هورن وتيمو هوبرز.