شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب «كورونا»؟.. بيان رسمي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضي حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضة ككل، وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضي، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس.

وأفاد البيان بأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أى تجمعات أو كثافات جماهيرية لأى أنشطة شبابية أو رياضية وليس هناك أى قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية، ويتم على إثر ذلك اتخاذ أى قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم.