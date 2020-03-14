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هل يتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب «كورونا»؟.. بيان رسمي يوضح

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضي حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط ككل، وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضي، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس.

وأفاد البيان بأن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أى تجمعات أو كثافات جماهيرية لأى أنشطة شبابية أو رياضية وليس هناك أى قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر.

وأشار البيان إلى أنه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية، ويتم على إثر ذلك اتخاذ أى قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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