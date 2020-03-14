شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ووزيرة الصحة لمناقشة مستقبل الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت سحر عبدالحق، عضوة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إن اجتماعًا سيجمع أعضاء اللجنة بوزيرة الصحة هالة زايد بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مستقبل الدوري الممتاز. وأكدت «عبدالحق»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن الدوري مستمر حتى اللحظة. وكان عدد من الاتحادات حول العالم قد قرر تعليق نشاط كرة القدم في بلادها بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، كما علق الاتحاد الأوروبي بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وأجل الاتحاد الأفريقي مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، كما أعلن اتحادا المغرب والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تعليق الأنشطة في بلادهما كذلك.

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