شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يدفع 4 ملايين دولار لإنقاذ «رونالدينيو» من السجن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، إنفاق مبلغ 4 ملايين دولار من أجل إنقاذ زميله السابق وصديقه البرازيلي رونالدينيو من السجن في باراجواي.
وكانت السلطات البارجوانية قد ألقت القبض على رونالدينيو وشقيقه روبيرتو بتهمة تزوير جوازى سفرهما اللتين دخلا بهما إلى البلاد بدعوة من صاحب إحدى الكازينوهات.
ورفض القاضى الباراجواني الإفراج عن اللاعب بكفالة مالية بسبب مخاوف من هروبه في حال خروجه من السجن.
وظهر اللاعب داخل السجن وهو يوقع لزملائه المساجين على قمصانهم، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية قضاء اللاعب 6 أشهر كاملة خلف القضبان في الحبس الاحتياطي حتى النطق بالحكم في قضيته.
من جانبه قرر «ميسي» محاولة إنقاذ الساحر البرازيلي، الذي تجمعه به علاقة خاصة منذ تصعيده للفريق الأول عام 2005، من السجن في البلد الأمريكي الجنوبي، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية، والتي أكدت نية الأرجنتيني دفع قرابة 4 ملايين دولار من أجل تعيين أربعة محامين للدفاع عن لاعب السيليساو السابق.
ولم يبتعد رونالدينيو عن كرة القدم وتحقيق البطولات حتى في السجن إذ شارك في بطولة السجن لكرة الصالات ليقود فريقه للفوز على منافسه 11-2 في النهائي، محرزًا 5 أهداف وصانعًا الـ 6 الأخرى.
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