شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني: «سنسيطر على الوباء والأولمبياد في موعدها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن دورة الألعاب الأولمبية ستقام في موعدها دون أي تغيير، مؤكدًا أن مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتطرق إلى هذا الأمر بتاتًا.
وأوضح «آبي»، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في طوكيو: «سنسيطر على العدوى وسنستضيف الأولمبياد دون مشكلة كما كان مخططًا»، مضيفًا: «تأجيل أو إلغاء الأولمبياد لم يكن مطروحًا على الإطلاق في مكالمتي مع ترامب».
ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن اليابان تعمل عن قرب مع اللجنة الأوليمبية الدولية والتي تملك القرار النهائي حول إقامة الأولمبياد من عدمها، وكذلك منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، حسب قوله، مشيرًا إلى أنه تقبل فكرة أن طوكيو لن تكون هي من يقرر مصير الدورة.
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