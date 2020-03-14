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رمضان صبحي يشارك في المران الجماعي للأهلي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يشارك في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة ١٩ من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك صبحي، في المران الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.

وكان صبحي قد تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وشارك في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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