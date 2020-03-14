شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق النشاط الرياضي بالسعودية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن تعليق النشاط بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غد الأحد وحتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وبناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة.