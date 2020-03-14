شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الاتحاد والشباب في نصف نهائي البطولة العربية لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة الشباب والاتحاد السعوديين، في إطار نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي كان مقررًا لها أن تقام الاثنين القادم، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن الاتحاد العربي أنه ستتم دراسة تحديد موعد جديد للمقابلة في وقت لاحق.
وكانت مباراة نصف النهائي الأخرى بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، والتي كان مقررًا لها أن تقام غدًا الأحد، في ملعب الفريق المغربي، قد تم تأجيلها أيضًا في وقت سابق للسبب نفسه.
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