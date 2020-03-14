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الاتحاد المغربي يعلن إيقاف النشاط الكروي في البلاد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف النشاط الكروي في بلاده حتى إشعار آخر، في بيان نشره على موقعه الرسمي، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد، في بيانه: «تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها، بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر».

وينضم المغرب إلى العديد من الدول حول العالم التي قررت إيقاف نشاط كرة القدم، ولا سيما الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

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