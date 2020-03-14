شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعبين من فيورنتينا الإيطالي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاي سبورتس»، الرياضية العالمية، عن إصابة مهاجم نادي فيرونتينا المعار من وولفرهامبتون الإنجليزي باتريك كوتروني، وزميله جيرمان بيزيلا بفيروس كورونا. وأوضحت أن تحاليل اللاعبين جاءت إيجابية لينضما إلى قائمة اللاعبين المصابين بالفيروس في الملاعب الإيطالية. وكان قد أعلن، أمس، عن إصابة زميلهما في فيورنتينا دوشان فلاهوفيتش بالفيروس، وكذلك خماسي نادي سامبدوريا عمر كولي وألبين إكدال وأنطونيو لا جومينا ومورتن ثورسبي ومانولو جابياديني، وقبلهم مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني.

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