شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي، المقررة غدًا في إياب نصف نهائي البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

يأتي ذلك بعد اتخاذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارًا بإيقاف كل مباريات كرة القدم، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتتواجد في المغرب بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، حيث كانت تستعد لخوض لقاء الإياب أمام الفريق المغربي.