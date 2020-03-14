شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يؤكد ضرورة خضوع اللاعبين لفحوصات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الإعلامي خالد الغندور إنه من الضروري إجراء فحوصات لجميع اللاعبين، للاطمئنان على حالتهم، والتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

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وأضاف «الغندور»، عبر برنامجه بقناة الزمالك: «مش عارفين الدوري هايكمل أو لا. اللجنة الخماسية قالت إن المباريات ستكون بدون جمهور، لكن هل في فحص لكل لاعبي الدوري؟».

وتابع: «أي لاعب هايحتك بزميله، وفي ثانية المرض بينتقل، وفي بعض الأحيان لا نعلم هذا الشخص حامل للفيروس أم لا، لأنه بيبان بعدها بأسبوعين أو 3، الوضع خطير، والأهم نحافظ على حياة اللاعبين».