شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين أندية البريميرليج لمناقشة مصير المسابقة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قررت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقد اجتماع، الخميس القادم، لمناقشة مستقبل المسابقة بعد تعليقها حتى 4 أبريل القادم. وحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن الاجتماع سيأتي عقب الاجتماع الذي سيجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء، لمناقشة مصير البطولات المحلية وكذلك الأوروبية ومن ضمنها يورو 2020. وأشارت الشبكة الرياضية إلى أن بعض أندية البريميرليج يؤمنون أن الموسم يمكن استئنافه يوم 4 أبريل، بينما يعتقد آخرون أن احتمالية عدم عودة كرة القدم حتى بداية الموسم القادم في أغسطس تبقى الأكثر واقعية.

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