شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهدد حلم محمد صلاح (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

الأزمة تزداد يومًا بعد يوم، في كرة القدم على مستوى العالم، والتى يبدو أنه قد أصيب بـ«شلل» في الوقت الراهن بسبب تفشى فيروس «كورونا»، ما وضع كافة المنافسات الرياضية تحت التهديد، وتتفاوت القرارات في الدوريات حول العالم، ما بين اللعب بدون جمهور مثلما حدث في الدورى الإسبانى وبعض مباريات العودة لدور الـ١٦ بدورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى، ووصل الأمر أيضا إلى إيقاف النشاط مثلما حدث للبطولات المحلية في إيطاليا، والتى اتُخذ قرار بتعليقها حتى شهر مايو المقبل.

في «البريميرليج»، أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، أمس، إيقاف مسابقة الدورى وكل المسابقات في إنجلترا حتى ٤ إبريل المقبل، للسيطرة على فيروس كورونا المنتشر في العالم مؤخرًا، وذلك بعدما دعت لعقد اجتماع طارئ، أمس، لمناقشة مستقبل البطولة، عقب ثبوت إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال وهودسون أودوى لاعب تشيلسى بجانب ٣ لاعبين من ليستر سيتى وآخر من إيفرتون بالفيروس.

وكان نادى أرسنال الإنجليزى، أعلن إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد، عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت للفريق، الذي تقرر خضوع لاعبيه للعزل الذاتى، وأوضح النادى، في بيان رسمى، أنه تم عزل كل الأفراد الذين كانوا لهم صلة بأرتيتا بالفترة الأخيرة، للتأكد من سلامتهم خوفا من انتشار المرض بصورة أكبر، موضحاً، أنه سيتم عزل اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى للفريق للتأكد من عدم انتقال المرض، على أن يتم تنظيف وتعقيم المركز التدريبى.

وكان من المقرر أن يلتقى اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز «البريميرليج»، واتفورد مع ليستر سيتى، مانشستر سيتى مع بيرنلى، نيوكاسل يونايتد مع شيفيلد يونايتد، نورويتش سيتى مع ساوثهامبتون، بورنموث مع كريستال بالاس، برايتون مع أرسنال، وأستون فيلا مع تشيلسى، بينما يلعب الأحد وست هام يونايتد مع وولفرهامبتون، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، على أن تختتم منافسات الجولة الاثنين بمباراة إيفرتون وليفربول.

ويتصدر فريق ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصرى محمد صلاح، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد ٨٢ نقطة، متفوقاً بفارق ٢٥ نقطة على مانشستر سيتى صاحب الوصافة، يحتاج الريدز للفوز في ثلاث مباريات من أجل التتويج رسمياً.

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ونشرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية تقريرًا مطولًا حول مصير الدورى الإنجليزى هذا الموسم بعد قرار الإيقاف حتى ٤ إبريل المقبل، حيث قالت إن هناك حالات إصابات بـ«كورونا» بشكل متزايد، بعدما صرح المستشار العلمى الرئيسى للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس بأن العدد الحقيقى ربما يصل إلى ١٠٠٠٠ حالة.

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» يخطط لتأجيل بطولة كأس أوروبا يورو ٢٠٢٠ إلى الصيف من العام المقبل، من أجل توفير الوقت لإنهاء المواسم هذا العام في جميع الدوريات الأوروبية التي أعلنت التوقف بسبب فيروس «كورونا».

وأشارت الصحيفة، إلى أن إعلان تتويج ليفربول بالدورى الإنجليزى هذا الموسم يتوقف على تطور الوضع خلال الفترة المقبلة، حيث إنه في حالة تفشى فيروس «كورونا»، سيتم إعلان الريدز بطلًا لـ«البريميرليج»، مع مناقشة باقى وضع ترتيب الدورى وتحديد الهبوط والمتأهلين.

وأوضحت الصحيفة أنه في حالة المطالبة بإلغاء الموسم بالدورى الإنجليزى نهائيًا سيتطلب تصويت ١٤ ناديًا على الأقل، وذلك يتحدد بين رابطة الدورى الإنجليزى حسب تطور الوضع خلال الشهر المقبل.

وتابعت أن هناك أزمة في التذاكر الموسمية للجمهور، حيث ترفض الأندية إعادة الأموال للجماهير وتبحث إعادة ترتيب الأمر في وقت لاحق من انطلاق الموسم المقبل، ولكن مانشستر يونايتد عليه إعادة مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه إسترلينى لمشجعيه بسبب خوض مباراة لاسك بالدورى الأوروبى بدون حضور جماهير.

وفجرت الصحيفة أزمة كبرى بسبب عقود اللاعبين التي تنتهى في نهاية الموسم الجارى، في حالة استكمال البريميرليج حتى شهر يونيو المقبل، فمن المحتمل أن يتم التفاوض مع اللاعبين على إكمال البطولة ثم الرحيل أو تجديد العقد بشكل مؤقت بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».