شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يوصي بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس وإبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان اليوم الجمعة بتأجيل كل المباريات الدولية المقررة في مارس اذار وابريل نيسان بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأضاف أن الأندية لن تكون ملزمة بترك لاعبيها لخوض أي مباريات يتم اقامتها. وتم تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكن الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لم يؤجل حتى الآن مباريات ملحق بطولة أوروبا 2020.

وطلبت العديد من المنتخبات المشاركة في هذه المباريات بالفعل تأجيل المواجهات وسيصعب إقامتها بدون تعاون الأندية.

وسيعقد اليويفا اجتماعا يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقال الفيفا إن اقامة مباريات في الوضع الراهن قد يمثل خطرا على صحة اللاعبين والجماهير.

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وأضاف «اقامة هذه المواجهات قد يضر أيضا بنزاهة الرياضة لان بعض المنتخبات ستحرم من المشاركة بأفضل لاعبيها.

«لتجنب أي مخاطر صحية غير ضرورية ولتفادي أي موقف قد ينطوي على عدم عدالة في اللعبة أوصى الفيفا بتأجيل كل المباريات الدولية التي كانت مقررة سابقا في مارس وابريل».

وتابع «القواعد العامة التي تلزم الأندية في العادة بترك لاعبيها لخوض مباريات مع منتخباتهم الوطنية لن يتم تطبيقها في الفترتين الدوليتين المقبلتين في مارس وابريل».

وقال الفيفا إنه سيدرس احتمال إعادة جدولة هذه المباريات مع الاتحادات القارية واللاعبين والأندية.

وأوضح «سيتم إيجاد حلول مناسبة تسمح بإقامة هذه المباريات بأقل أضرار ممكنة شريطة أن يتحلى الجميع بحسن النية والمرونة».