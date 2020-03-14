شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يدخل فى سباق التعاقد مع «ويليان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن نادى بايرن ميونخ الألمانى، يخطط للتعاقد مع البرازيلى ويليان جناح فريق تشيلسى الإنجليزى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ مهتم بالحصول على خدمات البرازيلى ويليان من أجل ضمه مجانا عقب انتهاء عقده مع تشيلسى، عقب نهاية الموسم الجارى.

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أوضحت الصحيفة أن البايرن يراقب وضع ويليان الحالى، عقب الفشل فى الحصول على خدمات زميله المهاجم كالوم هودسون-أودوى فى الصيف الماضى، بعد أن جدد عقده مع النادى اللندنى. ويرغب ويليان فى التمديد مع تشيلسى لمدة 3 مواسم، ولكن إدارة البلوز تصر على تمديد التعاقد موسمين فقط، ما جعل النجم البرازيلى يرفض العرض.

ويحظى أيضًا باهتمام من قبل يوفنتوس وبرشلونة وتوتنهام خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

كان ويليان قد انضم لصفوف فريق تشيلسى، عام 2013 قادما من فريق انجى الروسى، وخاض مع البلوز 329 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالها 59 هدفا.