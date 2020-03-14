شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لـ«مانشيستر يونايتد»: سندعم قرار إيقاف الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، أن الأمور الصحية يجب أن تكون الأولوية وأن النادى سيدعم قرار إيقاف مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز، بسبب فيروس كورونا.

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وتوقفت مباريات الدورى الإيطالى فيما ستقام مباريات الدورى الفرنسى والإسبانى بدون جماهير وسط معاناة أوروبا من انتشار الفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 4 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 119 ألفا.

وقالت صحيفة «تايمز» إن كل مباريات الدورى الممتاز والدرجات الأدنى فى إنجلترا ستقام بدون جماهير، وأوضح سولشاير أنه سيتفهم قرار المسؤولين فى حالة إيقاف البطولة.

وأضاف: «بالتأكيد الأمر يعود للخبراء لاتخاذ القرار والأهم هو صحة العامة. سندعم القرار الذى سيتم اتخاذه». وتابع مدرب اليونايتد: «هذه ظروف صعبة ليس لكرة القدم فقط بل للمجتمع ككل لذا علينا تنفيذ ما يتم إبلاغنا به ومواصلة اللعب لو كان هذا ما تفكر فيه السلطات».