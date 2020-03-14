شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر يحدد شرطين للموافقة على تجديد عقده مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، بطريقة شفوية على تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، ولكن تم تأجيل الأمر بشكل رسمى لحين الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث إن هدف مجلس إدارة النادى هذا الموسم هو الحصول على البطولة الإفريقية.

كما طلب فايلر من مسؤولى القلعة الحمراء، تغيير الجهاز الطبى بالكامل، وهو الأمر الذى طلبه أيضًا الجهاز الفنى السابق للقلعة الحمراء بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، إلى جانب ضرورة سرعة تغيير أرضية ملعب مختار التتش، بسبب تعرض اللاعبين للإصابات المتكررة خلال الفترة الماضية.

ويشعر السويسرى بشىء من القلق ناحية مستوى الجهاز الطبى بسبب طول مده غياب المصابين وفشل علاج بعضهم بل وصل الأمر إلى عودتهم للإصابة مرة أخرى بعد شفائهم مطالبا بضرورة النظر فى هذا الأمر الذى يشغل بال المنظومة كلها بما فيها الجماهير.

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ويرغب مسؤولو النادى، فى بقاء المدير الفنى السويسرى خلال الفترة المقبلة، وتلبيه كافة احتياجاته لاسيما بعد النتائج المميزة التى حققها هذا الموسم حتى الآن سواء فى بطولة الدورى أو دورى أبطال إفريقيا، إلى جانب تقديم المارد الأحمر أداء جيدا.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى مواجهة أمام سموحة وهى التى كسرت سلسلة السويسرى فايلر الذى كان منطلقا نحو كسر رقم البرتغالى جوزيه الذى حقق 17 انتصارا متتاليا مع القلعة الحمراء موسم 2004- 2005.

وفى نفس السياق، طالب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من الإدارة التجديد للاعبين الكبار وليد سليمان، شريف إكرامى، حسام عاشور وأحمد فتحى لمدة موسم واحد، حيث ينتهى تعاقدهم مع المارد الأحمر فى نهاية الموسم الجارى.

يذكر أن مجلس إدارة النادى، برئاسة الخطيب سوف يعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة العديد من الأمور والتى يأتى على رأسها تجديد عقود اللاعبين الكبار التى تنتهى بنهاية الموسم، وأيضًا تجديد عقد فايلر.

فى شأن مختلف، انتقد مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، فى بيان رسمى له مساء الخميس، اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة، بسبب تأجيل مباريات الدورى لبعض الفرق ما يؤدى للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.