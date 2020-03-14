نيكول: صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطا في الدوري الإنكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أشار لاعب ​ليفربول​ السابق ستيف نيكول إلى أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطًا في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

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وقال نيكول: "الفوز يغطي الكثير من الأشياء السيئة. يمكنك أن تقول ذلك حيال صلاح. أداء صلاح هذا الموسم، هل هناك رجل يحبطك أكثر في الدوري الإنكليزي أو في أي مكان آخر بالأشياء التي يفعلها في المباراة؟"

وأضاف: "ثم فجأة سينتج شيئا. ولكن مرة أخرى، يلعب كل مباراة ولماذا؟ لأنهم يفوزون".

يُذكر أن صلاح سجل 16 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنليزي الممتاز هذا الموسم.