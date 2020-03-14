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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيكول: صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطا في الدوري الإنكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
أشار لاعب ليفربول السابق ستيف نيكول إلى أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطًا في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال نيكول: "الفوز يغطي الكثير من الأشياء السيئة. يمكنك أن تقول ذلك حيال صلاح. أداء صلاح هذا الموسم، هل هناك رجل يحبطك أكثر في الدوري الإنكليزي أو في أي مكان آخر بالأشياء التي يفعلها في المباراة؟"
وأضاف: "ثم فجأة سينتج شيئا. ولكن مرة أخرى، يلعب كل مباراة ولماذا؟ لأنهم يفوزون".
يُذكر أن صلاح سجل 16 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنليزي الممتاز هذا الموسم.
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