اخبار الرياضه

نيكول: صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطا في الدوري الإنكليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيكول: صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطا في الدوري الإنكليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أشار لاعب ​​ السابق ستيف نيكول إلى أن المصري محمد صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطًا في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

Advertisements

وقال نيكول: "الفوز يغطي الكثير من الأشياء السيئة. يمكنك أن تقول ذلك حيال صلاح. أداء صلاح هذا الموسم، هل هناك رجل يحبطك أكثر في الدوري الإنكليزي أو في أي مكان آخر بالأشياء التي يفعلها في المباراة؟"

وأضاف: "ثم فجأة سينتج شيئا. ولكن مرة أخرى، يلعب كل مباراة ولماذا؟ لأنهم يفوزون".

يُذكر أن صلاح سجل 16 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنليزي الممتاز هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول: صلاح هو اللاعب الأكثر إحباطا في الدوري الإنكليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا