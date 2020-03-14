ماركا: اصابة نائب رئيس فلامنجو بـ كورونا وشكوك حول نقل العدوى لـ بيريز وابيدال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلن نادي ​فلامنغو​ البرازيلي عن إصابة نائب رئيس مجلس الإدارة، ماوريسيو غوميز ​دي ماتوس​ بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأجرى دي ماتوس اختبارات طبية خلال الساعات املاضية، حيث اتت النتيجة ايجابية بعدما شعر بالأعراض الأولى للمرض الوبائي.

لكن وبحسب تقارير صحف اسبانية، فان دي ماتوس قد سافر الى اسبانيا في 8 اذار الجاري، وعقد اجتماعات مع بعض المسؤولين في ريال مدريد وبرشلونة ابرزهم رئيس النادي الملكي فلورنتينو ​بيريز​ والمدير الرياضي للنادي الكتالوني ايريك ​ابيدال​.

لذلك تحوم الشكوك حول تعرض بيريز وأبيدال للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".