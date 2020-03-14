ليفربول يعلق على ما يشاع عن امكانية حرمانه من لقب الدوري الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

بعد ان تم الحديث عن امكانية حرمان ​ليفربول​ من حصد لقب ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، خلال الموسم الحالي جاء الرد من قبل احد مسؤولي الفريق الانكليزي معلقا على هذا الامر.

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وقال مسؤول ليفربول في تصريحات صحفية : "ليس هناك من اعتراض كبير على حصدنا للقب، بغض النظر إذا كان هذا الموسم سيستمر أم سينتهي مبكرا".

وأضاف: "الأمور على المحك بشأن مصير البريميرليغ، لكن هناك بعض التركيز على احتمالية إعلان ليفربول كبطل في حال إلغاء المسابقة".

وختم قائلا:"هناك نية باستئناف منافسات البطولة، لكن هل سيكون ذلك ممكنا؟".