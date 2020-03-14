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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يعلق على ما يشاع عن امكانية حرمانه من لقب الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
بعد ان تم الحديث عن امكانية حرمان ليفربول من حصد لقب الدوري الانكليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي جاء الرد من قبل احد مسؤولي الفريق الانكليزي معلقا على هذا الامر.
وقال مسؤول ليفربول في تصريحات صحفية : "ليس هناك من اعتراض كبير على حصدنا للقب، بغض النظر إذا كان هذا الموسم سيستمر أم سينتهي مبكرا".
وأضاف: "الأمور على المحك بشأن مصير البريميرليغ، لكن هناك بعض التركيز على احتمالية إعلان ليفربول كبطل في حال إلغاء المسابقة".
وختم قائلا:"هناك نية باستئناف منافسات البطولة، لكن هل سيكون ذلك ممكنا؟".
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