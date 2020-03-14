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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اودوي يعلن عن شفائه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
كشف لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي عن دخوله فترة عزلة ذاتية لمدة أسبوع بعد تعافيه من أعراض فيروس كورونا.
أرسل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا رسالة إلى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض تحديثًا على صحته، بعد تشخيصه رسميًا بفيروس كورونا يوم الخميس.
وقال أودوي: "مرحبًا يا رفاق، كما تعلمون، كان لدي الفيروس في اليومين الماضيين، والذي تعافيت منه. أنا أتبع الإرشادات الصحية والعزل الذاتي للأسبوع. آمل أن أرى الجميع قريبًا وآمل أن أعود إلى الملعب قريبًا جدًا. اعتنوا بأنفسكم".
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