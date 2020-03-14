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اودوي يعلن عن شفائه من فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اودوي يعلن عن شفائه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

كشف لاعب ​​ كالوم هودسون ​أودوي​ عن دخوله فترة عزلة ذاتية لمدة أسبوع بعد تعافيه من أعراض فيروس كورونا.

أرسل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا رسالة إلى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض تحديثًا على صحته، بعد تشخيصه رسميًا بفيروس كورونا يوم الخميس.

وقال أودوي: "مرحبًا يا رفاق، كما تعلمون، كان لدي الفيروس في اليومين الماضيين، والذي تعافيت منه. أنا أتبع الإرشادات الصحية والعزل الذاتي للأسبوع. آمل أن أرى الجميع قريبًا وآمل أن أعود إلى الملعب قريبًا جدًا. اعتنوا بأنفسكم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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