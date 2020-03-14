اودوي يعلن عن شفائه من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

كشف لاعب ​تشيلسي​ كالوم هودسون ​أودوي​ عن دخوله فترة عزلة ذاتية لمدة أسبوع بعد تعافيه من أعراض فيروس كورونا.



أرسل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا رسالة إلى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض تحديثًا على صحته، بعد تشخيصه رسميًا بفيروس كورونا يوم الخميس.

وقال أودوي: "مرحبًا يا رفاق، كما تعلمون، كان لدي الفيروس في اليومين الماضيين، والذي تعافيت منه. أنا أتبع الإرشادات الصحية والعزل الذاتي للأسبوع. آمل أن أرى الجميع قريبًا وآمل أن أعود إلى الملعب قريبًا جدًا. اعتنوا بأنفسكم".