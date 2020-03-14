شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 أفادت تقارير صحفية مغربية أن ​الاتحاد العربي لكرة القدم​ بصدد تأجيل مباراة ​الإسماعيلي المصري​ و​الرجاء المغربي​ في اياب نصف نهائي ​كأس محمد السادس للأندية الأبطال​ والتي كان مقرر اقامتها غدا الأحد بدون حضور جماهيري حتى اشعار آخر .

Advertisements وحسب صحيفة "البطولة" المغربية فان القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع ​اتحاد الكرة المغربي​ والاتحاد العربي بعد صدور قرار رسمي بإيقاف جميع الأنشطة الكروية. ومن المتوقع عودة بعثة الإسماعيلي إلى مصر خلال الساعات القادمة. وكان الاسماعيلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي اقيمت في مصر بهدف نظيف.

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