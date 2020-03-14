تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية لاجل غير مسمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلن ​الاتحاد العربي​ لكرة القدم، عن تأجيل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، لأجل غير مسمى.

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وكان من المقرر أن يلتقي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي في نصف النهائي، قبل أن يُعلن الرجاء تعليق نشاطه وتسريح اللاعبين لأجل غير مسمى.

بينما كان سيلتقي فريق الشباب الإماراتي نظيره اتحاد جدة السعودي، في نصف النهائي الاخر، قبل أن تُعلن السعودية تعليق انشطة كرة القدم لأجل غير مسمى.

ونشر الاتحاد العربي على تويتر، بيانا رسميًا، أكد خلاله تأجيل مباريات نصف النهائي من البطولة العربية بسبب المخاوف من تفشي فيروس ​كورونا​ وحرصًا من الاتحاد على سلامة الجميع.