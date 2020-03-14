ارتيتا: على ارسنال التحدث مع اوباميانج بشأن صفقة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 أعرب المدرب ميكيل ​أرتيتا​ عن اعتقاده بأن ​أرسنال​ بحاجة إلى الجلوس مع قائد الفريق بيير إيمريك ​أوباميانغ​ قبل نهاية الموسم للاتفاق على صفقة جديدة.

وقال أرتيتا: "سيتعين علينا القيام بذلك في مرحلة ما قبل نهاية الموسم بالتأكيد وسنرى النوايا التي لدينا ونواياه". وأضاف: "أعتقد أنه من الصعب التنبؤ بذلك الأمر في الوقت الحالي. بالنسبة لي أصبح الأمر سهلاً للغاية. أريد أن أبقيه تحت أي ظرف من الظروف".

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