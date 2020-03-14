شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقب ليفربول في خطر والسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 اصبحت نهاية ​الدوري الانكليزي​ غامضة بعد ان القى فيروس ​كورونا​ بظلاله على كافة بطولات القارة العجوز.

Advertisements صحيفة ديلي ميل الإنكليزية اكدت ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات والمباحثات في حال استمرار أزمة فيروس كورونا فهل سيتم تتويج ​ليفربول​ بطلاً للدوري أم يتم إلغاء المسابقة نهائياً؟". الرابطة الإنكليزية أعلنت تأجيل مباريات بطولة الدوري حتى 3 نيسان المقبل خوفا من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم. يذكر ان ليفربول يتصدر الدوري بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه حامل اللقب مان سيتي ويتبقى 9 جولات حتى انتهاء الموسم الحالي.

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