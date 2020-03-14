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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايمز: اقتراحاً جديداً للدوري الانكليزي الممتاز يمنح ليفربول اللقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
كشفت تقارير صحف انكليزية، أن هناك اقتراحاً جديداً فيما يخص الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما تم تعليق النشاط حتى نيسان بسبب فيروس كورونا.
وتسبب الفيروس في إيقاف العديد من الدوريات حول العالم، وتحديدًا في أوروبا، وذلك بعد إصابة عدد من اللاعبين والمدربين والتقنيين.
ووفقاً لصحيفة "ذا تايمز" الإنكليزية، فان هناك اقتراحا جديدا يمكن السير به لحسم مصير الدوري الممتاز هذا الموسم.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري بفارق 25 نقطة قبل 9 أسابيع من النهاية، ويحتاج 6 نقاط فقط لحسم اللقب، مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة للرابطة في اتخاذ القرار بإعطاء اللقب للريدز.
واضافت الصحيفة، انه سيتم إلغاء الهبوط، وبذلك سيبقى أستون فيلا ونورويتش وبورنموث مع صعود الثنائي، بطل الدرجة الأولى ووصيفه دون خوض مرحلة البلاي أوف.
يذكر ان الخميس المقبل سيكون القرار الحاسم، في اجتماع الاتحاد ورابطة المحترفين، مع رؤساء الأندية لاتخاذ القرار النهائي.
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