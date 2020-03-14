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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يعمل على تمديد عقد هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
كشفت تقارير صحف ايطالية، أن برشلونة الاسباني يراقب نجم لاتسيو تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقاً لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن النادي الكتالوني يستهدف التعاقد مع مدافع لاتسيو، البرازيلي لويز فيليبي خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الصحيفة، أن كلاوديو لوتيتو رئيس النادي الايطالي، وإيغلي تاري المدير الرياضي اللذين اكتشفا اللاعب عندما كان في فريق إيتوانو البرازيلي، ليس لديهما اي نية لبيعه في الميركاتو المقبل.
وختمت بأن إدارة النسور تجري مفاوضات حاليًا مع اللاعب من اجل تمديد عقده وربطه لأطول فترة ممكنة.
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