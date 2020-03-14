شكرا لقرائتكم "السلام عليكم" .. أحدث طرق بيراميدز لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو بيراميدز بتعقيم مقر النادي وجميع غرف الملابس بأحدث الطرق لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الفريق يواصل تدريباته بشكل طبيعي قبل مواجهة طنطا المقرر اقامتها بعد غداً الاثنين.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن اللاعبين منعوا المصافحة باليد للحد من انتشار فيروس كورونا ويكتفي اللاعبين بألقاء السلام فور دخولهم غرف الملابس، مضيفاً أن إدارة النادي تنتظر وضوح الرؤية بالنسبة لاستكمال بطولة الدوري العام من عدمه خاصة بعد انتشار انباء عن إمكانية تأجيله.

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت بيان منذ قليل جاء نصه كالتالي :"في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضى حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضة ككل وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة.

Advertisements

وأكدت الوزارة أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضى ، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس.

وأفاد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو كثافات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية. وليس هناك أية قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضى في مصر.

وأشار البيان انه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية ، وليتم على إثر ذلك إتخاذ أية قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم"