شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة: ليس هناك ما يدعو لإلغاء أو تعطيل النشاط الرياضى في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضى حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضى ككل وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة.

وأكدت وزارة الرياضة أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضى الكروي ، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس.

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وأفاد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو كثافات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية ، وليس هناك أية قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضى في مصر.

وأشار البيان انه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية ، وليتم على إثر ذلك إتخاذ أية قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم.