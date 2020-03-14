شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مع معاونيه على هامش مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

ويأتى جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.