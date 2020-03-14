شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مع معاونيه على هامش مران الأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
ويأتى جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
وشارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم ،السبت، على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة 19 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي
وتقام مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، وهي المواجهة التي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري.
جاءت مشاركة رمضان صبحي، في المران الجماعي بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له الفترة الماضية.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
كان صبحي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وشارك في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وخاض رمضان صبحي الشهير بالعفيجي برنامج تأهيلي على مدار الأيام الماضية وسيكون بإمكان اللاعب المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة بعدما خاض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 17 ديسمبر الماضي بإحدى تدريبات الفريق.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
وأدي الأهلي فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعي الذي اقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بالدوري، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد أن فاز في 16 مباراة وتعادل في واحدة.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
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