شكرا لقرائتكم تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم يوم السبت، تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد العربي في بيانه :نظرا إلى المستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا وحرصا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة في مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع، فقد تقرر تأجيل مباريات الدور قبل النهائي القادمة من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر".

وكان من المقرر أن يواجه الإسماعيلي المصري مضيفه الرجاء المغربي يوم الأحد في مباراة الإياب، فيما يلعب الشباب السعودي مع اتحاد جدة يوم الاثنين في مباراة الذهاب.