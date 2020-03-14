شكرا لقرائتكم "الاستئناف" يرفض إطلاق سراح رونالدينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أيدت محكمة استئناف في أسونسيون، عاصمة باراغواي، استمرار حبس رونالدينيو، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم السابق، وشقيقه على ذمة قضية استخدام وثائق سفر مزورة.
وغرد الادعاء العام في باراغواي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بالقول إن المحكمة رفضت طلب الدفاع تحويل الحبس الاحتياطي إلى إقامة جبرية بالمنزل، وعرض المحامون ترك مزرعة مملوكة للمتهم كضمان.
وكتبت صحيفة "ايه بي سي كولور" الباراغويانية أن محكمة الاستئناف لم يتغير شيء بالنسبة لها فيما يتعلق بخطر هروب المتهم ومخاطر إعاقة التحقيق، وهما العاملان اللذان يستند إليهما قرار الحبس الاحتياطي.
وكان الادعاء العام في باراغواي حرك دعوى قضائية ضد بطل مونديال 2002 وشقيقه بعد وقت قصير من إلقاء السلطات القبض عليهما لاستخدامهما وثائق سفر مزورة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الاستئناف" يرفض إطلاق سراح رونالدينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.