شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..ثنائي دجلة والإنتاج يتدرب أمام النسر الأهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة صور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بزميله مصطفى الجمل لاعب الإنتاج الحربي، حيث ظهر اللاعبان يمارسان رياضة الجري أمام بوابات النادي الأهلي.

كان وادي دجلة قد تعادل مع فريق طنطا سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ18 من عمر بطولة الدورى المصرى والتي أقيمت على ستاد طنطا الرياضى .

جاءت المباراة متكافئة بين لاعبى الفريقين حيث حاول لاعبى طنطا استغلال عامل الارض و إحراز هدف التقدم عن طريق حسين فيصل، بينما جاءت محاولات دجلة عن طريق محمد هلال و لكن لم يكتب لها النجاح .

وبهذه النتيجة يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بينما ياتى وادى دجلة بالمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة .

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 19 في المباراة التي يستضيفها استاد السلام، وكان الفريق الأحمر قد فاز في مباراة الدور الأول برباعية نظيفة.

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ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 23 نقطة حصدها فريق الإنتاج بعد خوض 17 مباراة فازوا في 5 لقاءات وتعادلوا في 8 أخرى، فيما تلقى الإنتاج الحربي الهزيمة في 4 مباريات.



احمد بيكهام



مصطفى الجمل