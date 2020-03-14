شكرا لقرائتكم خبر عن صور..جدية وحماس في مران الأهلي بالتتش استعداداً للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلي الذي أقيم على ملعب الفريق الأحمر بالتتش، حالة من الجدية والحماس بين اللاعبين، وذلك في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل.

وشهد المران تواجد عربي بدر لاعب القلعة الحمراء الذي تم تصعيده مؤخراً من قطاع الناشئين، كما عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق.

وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة، والتى تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربى يوم الأربعاء المقبل، وتلقى الأهلى خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبى التى كان مقررا لها اليوم.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.

فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بالدوري، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

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وشارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.



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