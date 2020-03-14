سوبر كورة.. "السلام عليكم" أحدث طرق بيراميدز لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولو بيراميدز بتعقيم مقر النادي وجميع غرف الملابس بأحدث الطرق لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن الفريق يواصل تدريباته بشكل طبيعي قبل مواجهة طنطا المقرر اقامتها بعد غداً الاثنين.

لمعرفة أحدث طرق بيراميدز لمواجهة كورونا عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وكانت وزارة الرياضة قد أصدرت بيان منذ قليل جاء نصه كالتالي :"في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يجرى حالياً التعامل مع استمرار النشاط الرياضى حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط الرياضة ككل وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة.

وأكدت الوزارة أنه ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضى ، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس.

Advertisements

وأفاد البيان أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو كثافات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية. وليس هناك أية قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضى في مصر.

وأشار البيان انه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية ، وليتم على إثر ذلك إتخاذ أية قرارات وفقاً للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصرى لكرة القدم"