شكرا لقرائتكم خبر عن 8 توصيات للجنة الطبية باتحاد الكرة بسبب كورونا ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرررت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عقب اجتماع اللجنة رقم ( 5 ) ، ظهر اليوم بخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كروون المستجد 8 توصيات وهي :

1-اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا .

2-إلزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية :

-تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

-توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على ( هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات ) .

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4-التوصية بعدم الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5-تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6-تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين اشعار اخر .

7-تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

8-إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .

توصيات اللجنة الطبية