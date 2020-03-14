شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 14 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رمضان صبحى يرحب بالبقاء فى الأهلى ويرمى الكرة فى ملعب هيدرسفيد، بند الـ8 سنين يمنح سيف زاهر ومجاهد ولطيف الترشح لانتخابات الجبلاية.

رمضان صبحى يرحب بالبقاء فى الأهلى ويرمى الكرة فى ملعب هيدرسفيد

رحّب رمضان صبحى لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيد الإنجليزى بالبقاء فى القلعة الحمراء، وعدم العودة مرة أخرى لأوروبا، مُبدياً رغبة تامة وأكيدة على الاستمرار فى الأهلى بعدما استعاد جزءا كبيرا من مستواه عقب عودته للأهلى فى يناير قبل الماضى.

أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء غد الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك.

الزمالك يقرر تمديد عقد "عبد الغنى" قبل نهاية الموسم الجارى

استقر مسئولو الزمالك، على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

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كلاكيت ثالث مرة.. تعديل قمة دورى المحترفين لكرة اليد وتأجيلها أسبوعا

عدلت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم موعد الجولة الأخيرة فى دورى محترفى كرة اليد، والتى ستشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك.

مفاجأة.. بند الـ8 سنين يمنح سيف زاهر ومجاهد ولطيف الترشح لانتخابات الجبلاية

كشف مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

وزير الرياضة يكرم شباب سيارات الدفع الرباعى بعد إنقاذ المتضررين من الأمطار

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر لمجموعة من الشباب الذين تطوعوا بسياراتهم الخاصة "الدفع الرباعى" لإنقاذ العالقين والمتضررين من جراء الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى أثرت على البلاد أمس وأمس أول.

الأهلى يكثّف مفاوضات ضم ثنائى بيراميدز فى ميركاتو الصيف

بدأ مسئولو النادى الأهلى مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلي بحاجة لصفقات قوية في عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط.