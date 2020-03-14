شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك يعلق على فيديو لعصام الحضرى: كورونا هتخلص علينا وإنت لسه بتنط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، حيث يؤدى تدريبات قوية فى صالة الجيم.

وبدا الحارس المخضرم محتفظاً بلياقته البدنية رغم مرور الوقت على اعتزاله كرة القدم، خاصة بعدما أتم عامه الـ47 فى فبراير الماضى.

من جانبه علق وليد أنور لاعب الزمالك السابق، على فيديو عصام الحضرى قائلاً: "ياساتر يارب ارحمنا بقه خلينا نعيش الكرونا قربت مننا وإنت عمال تنط دنا جالى كرشة نفس".

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وليد أنور

ويستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، واحتفل في فبراير الماضى بعيد ميلاده الـ47، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.