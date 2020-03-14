شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بمعاونيه على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى.

وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة، والتى تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربى يوم الأربعاء المقبل، وتلقى الأهلى خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبى التى كان مقررا لها اليوم.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.

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فيما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه قبل انطلاق المران وجاءت جلسة فايلر مع الجهاز المعاون للترتيب للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل بالدوري، وتلقي الأهلي خطابا رسميا أمس من اتحاد الكرة للتأكيد على تأجيل مباراة الفريق أمام إنبي التي كان مقررا لها اليوم.

شارك رمضان صبحي لاعب الأهلي في مران الفريق الذي أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى الجولة 19 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وشارك صبحى فى المران الجماعى بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له الفترة الماضية.. وكان صبحى قد تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، وشارك فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، خلال المران الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.