شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى، خلال المران المنعقد حاليا على ملعب النادى بميت عقبة.

وخاض عبد الله جمعة التدريبات بشكل طبيعى بعد انتهاء البرنامج التأهيلى الموضوع له من قبل الجهاز الطبى للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، وأكد الجهاز الطبى للفريق على شفاء جمعه تماما.

وحصل محمد عبدالسلام وكريم بامبو لاعبا الفريق على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وغاب الثنائى عن التدريبات بإذن من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بسبب شعورهما بنزلة برد، حيث خاضا فقرة خاصة فى صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.