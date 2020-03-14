شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع لاعبى الزمالك.. وإراحة عبد السلام وبامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشرح كارتيرون للاعبى الزمالك بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها فى المران، بالإضافة إلى توجيه بعض النصائح للاعبين خلال الجلسة، حيث طالبهم بالاجتهاد فى التدريب استعدادا للمواجهات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

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وحصل محمد عبد السلام وكريم بامبو لاعبا الفريق على إذن بالراحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وغاب الثنائي عن التدريبات بإذن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب شعورهما بنزلة برد، حيث خاضا فقرة خاصة في صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.